Serie A2. Il Castiglione esordisce contro il Pumas

Prima giornata di serie A2, con la Blue Factor Castiglione che alle 19 attende al Casa Mora la giovane squadra viareggina di Mirko Bertolucci, il Pumas Ancora, per una sfida subito interessante. Una partita considerata difficile in casa maremmana, soprattutto vista la crescita costante del gruppo versiliese. I biancocelesti sono comunque fiduciosi: "I nostri obbiettivi sono sempre gli stessi – ha detto l’allenatore Alessandro Brizzi – far crescere i nostri giovani e raggiungere la salvezza il prima possibile. I Pumas, come tutte le altre formazioni, sono una bella squadra e ci sarà da lottare fino alla fine". Esordio in trasferta anche per il Follonica di serie A2. Il team guidato da Franco Polverini sarà di scena in trasferta a Matera: saranno della squadra anche i giovani Cabiddu e Bracali che andranno a rinforzare il roster che in questi giorni ha perso Mattia Polverini per una lussazione alla spalla.