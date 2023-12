Serie A2. Pistoia, arrivano i rinforzi per invertire la rotta

Risalire la china, invertendo marcia al più presto per allontanare lo spettro di una nuova retrocessione che di questo passo apparirebbe inevitabile. E per riuscirci, la società è pronta a garantire a Emiliano Biagini nuovi rinforzi, per alzare il tasso tecnico e qualitativo della rosa.

Sono giorni decisivi per la Nuova Comauto Pistoia, che dopo il turno di riposo osservato poco prima di Natale è pronta a tornare in campo. Sabato prossimo alle 16, il sodalizio arancione riceverà quel Lecco C5 che fino a poche settimane fa era guidato in panchina dall’ex Emanuele Fratini.

Sarà in buona sostanza uno scontro-salvezza, visto che i lombardi sono quintultimi con due soli punti di vantaggio sulla zona playout. Ma se gli ospiti mirano ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, gli uomini di Biagini sono praticamente obbligati a vincere se vogliono sperare di salvarsi: è necessario togliere al più presto quello zero ancora presente alla voce "punti conquistati", nella classifica del girone A della Serie A2 Elite 2023/24 di calcio a cinque.

La tredicesima giornata di campionato, prevista per il prossimo fine settimana, sarà peraltro l’ultima del 2023 e l’ultima del girone d’andata. Un impegno al quale gli arancioni potrebbero inoltre presentarsi con due volti nuovi, per quanto manchi ancora l’ufficialità. O meglio, due ritorni: il primo riguarda quello di Marc Galindo, con il giocatore spagnolo che si starebbe già allenando con i nuovi compagni in attesa dell’espletamento delle formalità burocratiche relative al tesseramento. E il secondo, dietro la scrivania, riguarderebbe il rientro del direttore sportivo Simone Ragazzini: dopo aver lasciato il club al termine della scorsa annata, il dirigente sarebbe pronto a tornare. Per la Nuova Comauto Pistoia, a prescindere da tutto, adesso dovrà giocoforza iniziare un nuovo campionato.

Giovanni Fiorentino