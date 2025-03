Serie A2. Risoluzione consensuale. Orlandi lascia la Rotellistica

Come un fulmine a ciel sereno. Non c’è locuzione migliore per parlare della fine del rapporto tra Alberto Orlandi e la Rotellistica Camaiore. Da ieri, infatti, l’allenatore che aveva riportato la squadra del presidente Matteo Crudeli in finale di Coppa Italia (persa sabato scorso contro il Thiene 2-0), oltre che nelle primissime posizioni di classifica in A2, non è più l’allenatore del Camaiore. "La società ha infatti comunicato che "dopo un incontro tra società e mister, si è deciso di comune accordo di concludere il rapporto sportivo. La guida tecnica è stata affidata a Elia Guidi". Logico pensare che a pesare siano stati gli ultimissimi risultati negativi - ultimo successo datato 26 febbraio (8-3 al Matera nella semifinale di Coppa Italia) e poi due sconfitte negli scontri diretti di campionato contro Pumas e Castiglione. Orlandi non si sottrae e cerca di motivare la scelta "presa – conferma – di comune accordo". "Lunedì sera – prosegue – ho avuto un colloquio con la dirigenza. Ciascuno di noi ha fatto il punto della situazione e alla fine abbiamo convenuto di separarci. Io mi prendo le mie colpe, ma confermo che rifarei tutto ciò che ho fatto in questi 5 mesi, in cui la squadra ha lottato sempre al vertice, accusando un calo, più mentale che fisico, nell’ultimo mese. Spero che qualche giocatore faccia lo stesso e ritrovi la grinta di inizio stagione. Questa rosa resta competitiva per ambire alla promozione in serie A1". Orlandi, in un anno e mezzo in panchina, ha sempre lottato per le primissime posizioni, ma evidentemente con gli innesti di Motaran, Taiti e Ballestero la società si aspettava ancora di più. In panchina torna Guidi, soluzione interna: allenatore nel settore giovanile, conoscitore dell’ambiente e capo allenatore fino al 2023. A lui risollevare il morale della squadra per giocarsi il campionato nelle ultime 5 giornate, a partire dal match in casa con il Sarzana, e nei playoff. "Auguro ad Elia e ai ragazzi, molti dei quali mi hanno scritto dimostrandomi vicinanza, ogni fortuna. La stagione non è conclusa, né compromessa – chiude Orlandi –. Spero di poter rimettermi in pista. Non importa dove, basta sia un progetto serio. L’hockey è la mia vita e credo di aver maturato esperienza".

Sergio Iacopetti