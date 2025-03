Podismo. La ’Camminata dei Tre Parchi’ nel ricordo di Maurizio Godani

Passata agli archivi la Camminata di solidarietà ‘Arcola for Malawi’ con oltre 250 partecipanti, il prossimo appuntamento del Palio del Marciatore edito dal Comitato Marce La Spezia e Lunigiana è oggi al Parco del Colombaio con la 4ª ‘Camminata dei Tre Parchi lungo le antiche scalinate’, 6° Memorial Professor Maurizio Godani. L’organizzazione è affidata al Gruppo Escursionisti Spezzini che vuole ricordare l’amico Maurizio, compagno di tante avventure nel mondo delle non competitive: tra l’altro, per oltre 30 anni, ha organizzato la marcia della Pgs di via Roma in casa dei Salesiani, la Marcia al parco delle Cinque Terre, la marcia al Monte Parodi e non ultima la marcia delle Grazie ‘Doi passi a Ria’.

La manifestazione ludico motoria, col patrocinio del Comune di Spezia, ed è aperta a tutti con ritrovo dalle 8.30 con partenza in libertà appena formalizzate le iscrizioni, contributo di partecipazione 4 euro con premio finale. I partecipanti potranno scegliere tra due itinerari, uno breve di circa 6 km (circa un’ora e mezza) ed uno di 13 km (circa tre ore) con avvio in direzione della pista ciclopedonale verso Pegazzano. Alla fine, al Parco del Colombaio, il ristoro finale con di dolci, torte salate, focaccia e bevande, ad accogliere i partecipanti la famiglia Godani e Sergio Crocicchia, responsabile del Gruppo Escursionisti Spezzini (che ha ripulito i sentieri) al gran completo.

Marco Magi

Nella foto: Maurizio Godani