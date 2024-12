Serie B e C femminili. Project, che finale!. Capra Team, un rullo

B FEMMINILE Vittoria al fotofinish per il Faenza Basket Project che supera in casa 65-63 (16-12; 30-26; 46-48) Fidenza, imponendosi nel finale. La rimonta è firmata da quattro tiri liberi di Scekic segnati in meno di due minuti. Il Project ritornerà in campo sabato alle 20.30 in casa con la Magika Castel San Pietro. Il tabellino di Faenza: Casta ne, Panzavolta 8, Babini, Cavina 1, Cavassi 2, Ceroni 6, Minguzzi, Scekic 25, Rotaru, Onyekwere, Bernabè 14, Ciuffoli E. 9. All.: Leonardi Classifica: Cavezzo 22; Puianello 18; Modena, Rimini*, Castel San Pietro**, Valdarda* e Cesena* 14; San Lazzaro, Valtarese e Faenza* 10; Fidenza* e Scandiano 8; Castello d’Argile* 6; Parma* e Ferrara* 2; Forlì 0. * gare in meno

C FEMMINILE Il Capra Team Ravenna vince 65-54 (11-13; 34-31; 45-43) il derby con l’Hakuna Matata San Pietro in Vincoli, restando da solo in vetta a punteggio pieno. La gara è stata molto equilibrata e si è decisa nell’ultimo quarto grazie a quattro triple segnate dal Capra Team. Le ospiti, sempre in partita, pagano l’assenza per infortunio di Morsiani Nel prossimo turno l’Hakuna Matata giocherà domani alle 20.15 in casa con il Csi Sasso Marconi, mentre il Capra Team sarà domenica alle 18 a Bologna in casa del Cmp Global.

Il tabellino del Capra Team: Pochayivska, Maioli 9, Ronchi 13, Sampieri 6, Girelli 9, Ragghianti 6, Pirazzini 15, Dasara, Balella, Calabrese 7, Sabbatani, Shlyakhtur. All. Lisoni.

Il tabellino dell’Hakuna Matata: Spinelli 9, Chiabotto 18, Bandini 9, Balducci 8, Giunchi 5, Porzio, Bussi, Spinaci, Migani, Moretti, Camporesi 5. All.: Cedrini

Classifica: Ravenna 12; San Pietro in Vincoli 10; Granarolo 8; Bologna 6; Sasso Marconi* 4; Sunrise Rimini e Imola** 2; Miramare* 0. * gare in meno