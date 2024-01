Serie B. Il Futsal Prato in casa. Arriva la Mattagnanese

Operazione riscatto per l’Italgronda Futsal Prato, reduce dalla prima sconfitta stagionale. Il compito che attende gli uomini guidati da Massimo Zudetich non sarà però dei più facili. E’ vero che potranno sfruttare il fattore campo, ma i pratesi oggi dovranno vedersela con la terza forza del campionato, la Mattagnanese che proprio dopo lo scorso turno si è riportata a soli due punti di distanza in terza posizione. L’Italgronda invece, a seguito della sconfitta rimediata sabato scorso sul campo del Balca Poggese, è ora seconda a quattro lunghezze dalla capolista Futsal Pontedera. Questo confronto d’alta quota sarà disputato al Pala Keynes alle 15 e sarà dunque anche il primo casalingo del girone di ritorno per la squadra pratese. Questa partita sarà un succoso anticipo del match, sempre al Pala Keynes, di martedì pomeriggio, protagoniste sempre Italgronda e Mattagnanese (primo turno della Coppa Italia di serie B). La classifica del girone C della serie B: Futsal Pontedera 29 punti; Italgronda Futsal Prato 25; Mattagnanese 23; Boca Livorno 20; Bagnolo e Sangiovannese 18; Real Casalgrandese 15; Balca Poggese 14; Arpi Nova 13; Levante e Vigor Fucecchio 11; Sant’Agata 5.

M. M.