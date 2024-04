Serie B maschile. Italgronda super. Passa il turno playoff. Adesso c’è Livorno

L’Italgronda Futsal Prato concede il bis e si qualifica per il secondo turno dei playoff del campionato di serie B maschile. Dopo il 4-2 ottenuto in trasferta nella gara d’andata, la squadra allenata da Massimo Zudetich ha battuto la Real Casalgrandese anche nel ritorno disputato sul terreno amico del Pala Keynes: 3-1 il risultato finale a favore dei pratesi che hanno sofferto però più del previsto per avere la meglio sugli ospiti, in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo. Nella ripresa, però, la Real Casalgrandese subisce un’espulsione e l’Italgronda prima pareggia con El Gallaf e poi, con gli avversari in campo col portiere di movimento nel tentativo di ribaltare il discorso qualificazione, operano il sorpasso con Patetta e quindi mettono al sicuro il risultato con Balestri. Al secondo turno, i pratesi dovranno affrontare il Boca Livorno che ha ribaltato il risultato dell’andata favorevole alla Mattagnanese, vincendo 9-6 nel ritorno. Sabato la gara d’andata a Livorno, ritorno l’11 maggio a Prato.