Serie b maschile. La Sba di Fioravanti si complica la vita

Si complica la strada della Sba verso i primi sei posti che valgono salvezza anticipata e playoff promozione. A San Miniato, sul campo della capolista, gli amaranto hanno subìto una sconfitta preventivabile, ma la vittoria di Quarrata a Siena contro la Mens Sana costringe per ora la Sba al settimo posto.

La partenza della Sba è stata buona: i ragazzi di Fioravanti hanno reagito colpo su colpo ai padroni di casa chiudendo in parità il primo quarto a quota 17. A spaccare la gara è stata la qualità e l’intensità di San Miniato nel secondo parziale, quando i pisani hanno segnato ben sette triple. La difesa aretina non è riuscita ad arginare l’attacco della squadra di Martelloni, che all’intervallo è in vantaggio 53-30.

La Sba prova a reagire al rientro dagli spogliatoi, tiene a soli 11 punti gli avversari a cui però ne recupera solo cinque. L’ultimo quarto vede la squadra di casa gestire il vantaggio chiudendo 85-72.

Mercoledì alle 21 al PalaEstra contro Castelfiorentino è l’ultima spiaggia per poter sognare ancora il sesto posto a due turni dal termine della prima fase.