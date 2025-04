Serie B: Upc Sdh batte Fiorano Modenese 3-0 e continua la corsa con Santa Croce

Serie B. Avanti tutta. Nella 25ª giornata del girone D, l’Upc Sdh regola con un netto 3-0 Fiorano Modenese (25-19, 25-23, 25-22 i parziali) e continua il testa a testa con Santa Croce per la vittoria finale. Anche i Lupi hanno messo in cascina altri tre punti espugnando Reggio Emilia. E così, a cinque giornate dal termine della stagione regolare, le due contendenti sono ancora appaiate in vetta, con Sassuolo che prova a soffiare sul collo e fare da terza incomoda. Classifica: Lupi Santa Croce* 55, Upc Sdh* 55, Sassuolo 53, Biauto Jumboffice* 43, Invicta Grosseto* 43, Cus Genova 41, Trading Log La Spezia* 40, Ama San Martino 40, Toscanagarden* 38, Fiorano Modenese 29, Cecina* 28, Lupi Pontedera 26, Firenze* 15, Scandiano* 15, Isomec Inzani* 4.

Serie B1. Sconfitta amara per il Vp Canniccia sul difficile parquet di Garlasco. Le versiliesi sono andate in vantaggio e hanno lottato punto a punto, ma sono rientrate a casa a mani vuote: 3-1 (13-25, 25-14, 25-23, 25-23). Classifica: Ostiano 55, Modena 49, Garlasco 49, Valdarno 42, Ripalta Cremasca 41, Tirabassi&Vezzali 35, Modena 33, Vp Canniccia 28, Rubiera 28, Sassuolo 26, San Giorgio 25, Montesport 25, Pontedera 14, Crema 12.

Serie C. Bella vittoria per l’Oasilido che dopo quasi tre mesi torna a trionfare in casa superando 3-1 Lunigiana (25-16, 25-23, 15-25, 25-23). Classifica: Pescia 60, Biemme Livorno* 59, Porcari* 58, Montebianco* 40, Lunigiana 40, Cascina* 39, Oasilido* 34, Follonica* 34, Quarrata* 32, Casciavola 25, San Miniato* 25, Aglianese 24, Bottegone 24, Migliarino* 20, Donoratico* 11.

Serie D (femminile). Sorride alla Jenco il derby con il Vp Volley chiuso 3-0 (25-10, 25-23, 25-13). Classifica: Lupi Santa Croce 58, Calci 53, Invicta* 50, Brulotto* 49, Tomei Livorno 46, Sei Rose 44, Peccioli 34, Capannoli 33, Jenco 30, Ambra Cavallini 28, Castelfranco 24, Robur Massa 19, Vp Volley 11, Consani Grosseto 1.

Serie D (maschile). Lotta ma cade 3-1 l’Upc, in casa con la capolista San Miniato (17-25, 25-21, 20-25, 21-25). Classifica: Folgore San Miniato 57, Rosignano 52, Zona Mazzoni 49, Lupi Santa Croce 41, Borgo Rosso 31, Upc 29, Empoli 28, Migliarino 26, Calci 18, Dream Volley Pisa 17, Cecina 12, Ponte a Moriano 0.

*una partita in meno