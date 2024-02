Serie C maschile. Sibe batte Union Basket. E si tiene stretta il podio

Bis dei Dragons nel derby pratese di serie C maschile. La Sibe Gruppo Af Prato, con un finale di partita in crescendo, si aggiudica il match contro Union Basket Prato Sim Tel, imponendosi per 84-69 sugli avversari e blindando il terzo posto in graduatoria con 28 punti. L’Union rimane al contrario in terzultima posizione a quota 14 punti, pur non avendo demeritato ed essendo riuscita a mettere in seria difficoltà i quotati "cugini". Gara vibrante alle Toscaninie in equilibrio per almeno tre quarti. Ottimo il primo quarto degli ospiti targati Sim Tel, con Bogani che realizza 11 punti, Bellandi in regia che mette una bella tripla e tiene un bel ritmo; per i padroni di casa sono Artioli e Magni a tenere aperto il match, per il 20-25 di fine quarto. Nel secondo tempino Staino infila due triple consecutive, per la Sim Tel prima Vignozzi dalla distanza poi Corsi e Bellandi attaccano il ferro e si va al riposo lungo con i Dragons ancora sotto 37-40. Alla rientro in campo dagli spogliatoi è Salvadori con 15 punti a prendersi i Dragons sulle spalle e ribaltare il risultato, approfittando di qualche amnesia difensiva dell’Union, ma Guasti con una bella tripla e Corsi dalla lunetta, chiudono il quarto diminuendo il passivo (62-58). La partita rimane viva e combattuta, ma la maggiore esperienza e profondità della panchina di Coach Pinelli fa la differenza, insieme con qualche errore di troppo della Union Basket Prato.