Sette ori ai campionati italiani master. Due li porta a casa il velocista Badji

Pochi, ma buonissimi, visto che ai campionati italiani master d’atletica leggera disputati a Roma i reggiani… and friends hanno spopolato, portando a casa sette ori, tre argenti e tre bronzi.

Le medaglie d’oro di maggior spessore tecnico sono sicuramente le due di Bokar Badji (Fratellanza Modena) nella velocità, di Andrea Baruffaldi nelle siepi e di Gabriele Di Giovanni nel disco, oltre a quelle di Tarcisio Venturi nei lanci e di Lamberto Boranga nei salti. Ma ecco il dettaglio. Badji (allenato da Giampaolo Cellario) vince i 100 SM 35 in 11’’02 e i 200 con netta superiorità in 22’’24, confermandosi il più forte giovane master d’Italia.

Baruffaldi, modenese tesserato per la Corradini Rubiera, strapazza gli avversari sui 3000 siepi SM 35 in 10’14’’89; Boranga, il mitico ex portierone granata tesserato per l’Olimpia Rimini, vince l’alto SM 80 con m 1,15, il triplo con 8,08 ed è secondo nel lungo con 3,42. A 81 anni compiuti si diverte ancora a calcare le piste, come quando, negli anni ’60 scappò dal raduno della squadra giovanile di calcio dove giocava per andare a disputare una gara d’atletica. Anche Tarcisio Venturi, mentore della pallamano rubierese tesserato per la Fratellanza Modena, si porta a casa… un podio intero negli SM70, con oro nel martello con maniglie a m 14,48, argento nel peso a 11,71 e bronzo nel lancio del martello a m 29,93. Gabriele Di Giovanni, atleta e allenatore della Self Montanari e Gruzza, oltre che noto scrittore di romanzi, vince la gara del lancio del disco con un ottimo 45,28. La terza medaglia d’argento è della guastallese Stefania Dallasta che gareggia però con la Toscana Atletica Empoli: chiude gli 800 SF 35 in 2’18’’90 senza rimpianti. Torna in pista anche Luciano Mattioli, il lanciatore di Castelnovo Monti SM 75 che conquista due bronzi, con m 27,45 nel martello e 27,84 nel disco. Sfiorano il podio Fabrizio Vacondio (Self) nel triplo e la figlia Francesca (Modena Atletica) negli 80 ad ostacoli; Vacondio gareggia anche nel lungo, nel giavellotto e sui 200. Presente anche Umberto Pancaldi, nono nel lancio del giavellotto SM65. A Sestriere si è disputato un meeting internazionale, influenzato dal vento e dall’altitudine della pista. In particolare spicca sui 100 il 10’’55 ventoso (+2.3) di Andrea Messori che giunge quinto in finale, mentre in batteria aveva corso in 10’’63, vento regolare +0.3. Davide Sergio Pinelli è settimo sui 200 in 21’’90. A Piacenza, nel Meeting d’Estate, due record personali con terzo posto nelle rispettive gare: Davide Cocconcelli (Atletica Reggio) sui 400 hs. allievi in 59’’35 e Anna Spinelli (Self) nel triplo con m 11,69.