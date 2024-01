Settore giovanile. Gli allievi della Maceratese ospiti dell’Inter. I biancorossi hanno giocato due gare coi nerazzurri

Splendida esperienza per i talenti Under17 della Maceratese, portati dal club a trascorrere due giornate assolutamente speciali a casa dell’Inter. I gruppi delle squadre Regionale e Cadetta il primo giorno hanno avuto il privilegio di visitare Appiano Gentile, il quartier generale nerazzurro, ed è stato proprio il direttore sportivo della "beneamata" Piero Ausilio a fare gli onori di casa. Un giro davvero completo, comprensivo anche della sala medica, degli spogliatoi e del centro dati. Poi in serata la cena in compagnia di un disponibile e curioso Beppe Bergomi, da calciatore terzino destro bandiera dell’Inter, campione del mondo con l’Italia nel 1982 e da anni commentatore su Sky.

Il giorno seguente c’è stato il tour guidato allo stadio "Meazza" e nel pomeriggio le partite contro l’Under16 e l’Under17 al Centro sportivo Inter Academy. Nell’occasione sono state donate una maglia della Rata, dei vini locali e un tagliere a forma di regione Marche della Elga Design. Assieme ai ragazzi naturalmente c’erano i tecnici Petrini e Paesani, i responsabili del vivaio Morresi e Porro, il preparatore dei portieri Fabiani e gli accompagnatori Benigni, Tartuferi e Velaj. E come facilmente intuibile anche qualche genitore-tifoso….Una due giorni ricca, un regalo gigantesco che la Maceratese ha fatto ai suoi tesserati. an. sc.