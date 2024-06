Sfuma il primo trofeo

viareggio

2

catania

5

VIAREGGIO: Carpita, Ozu Moreira, Zè Lucas, Léo Martins, Remedi; Bertacca, Genovali, Fazzini, Gori. (G. Santini, Rombi, Ghilarducci). All. Corosiniti.

CATANIA: Rafael Padilha, Catarino, Be Martins, Percia Montani, Fred; Farinha, Caique, Josep Jr, Giordani. (Romano, Campagna, Barbagallo). All. Fabricio Santos.

Arbitri: Pavone di Forlì, Sacchi di Lecco e Romani di Modena.

Reti: 4’ st Gori (V), 5’ Josep Jr (C), 12’ Be Martins (C); 3’ tt Catarino (C), 5’ Léo Martins (V), 11’ Josep Jr (C), 11’ Giordani (C).

Note: ammoniti Giordani (C), Zè Lucas (V), Bertacca (V) e Josep Jr (C); parziali 0-0 pt, 1-2 st, 1-3 tt.

VIAREGGIO – Niente da fare per il Viareggio Beach Soccer che la Supercoppa Italiana la vede vincere (con merito) al Catania non riuscendo a far valere il fattore casalingo. Al beach stadium “Matteo Valenti” gli etnei giocano meglio, sono più tranquilli fin dall’inizio e sicuri oltre che atleticamente più in condizione avendo assai più stranieri dei bianconeri (che invece forse accusano un po’ di “pressione”). La prima due giorni di campionato era stata sin troppo agevole per la VBS di ‘Ciccio’ Corosiniti che, intendiamoci, resta la squadra da battere in Serie A dove è campione in carica. Ma il gioco spumeggiante esibito contro Milano e Friuli Venezia Giulia non è stato replicato contro un’altrettanto corazzata come quella catanese che giocando di mestiere, di forza e con atteggiamento tattico “alto” si è presa la sua 7ª Supercoppa nonché il 15° titolo sulle 30 finali giocate nella storia del beach soccer italiano.

Nel primo tempo ci pensa capitan Carpita a tenere a galla la VBS facendo parate a raffica: prima neutralizza il tiro libero di Be Martins, poi fa doppio miracolo nella stessa azione (dopo palla rubata, forse fallosamente, a Bertacca) sui tentativi del Catania (impressionante il secondo intervento su Percia Montani), infine disinnesca il diretto di Catarino. Dall’altra parte Rafael Padilha fa lo stesso su Ozu Moreira... e poi il portiere rossoblù sarà gran protagonista nella ripresa. Catania prende un palo con Caique in rovesciata. Nel secondo tempo la sblocca Gori (al 6° sigillo in 3 gare stagionali ed al 367° totale col Viareggio) con super sinistro al volo su assist di Bertacca. Ma pareggia subito Josep Jr in rovesciata con aiuto della sabbia e palla che passa sotto a Carpita. Intanto Rafael si fa taumaturgo su Zè Lucas e poi para tre volte di fila su Léo Martins, Remedi e Zè. La doccia gelata arriva a 16 secondi dalla fine della ripresa quando Be pesca il 2-1 su libero da distanza siderale dopo fallo contestato (con “buffetto” di un innervosito Bertacca). Ad inizio terzo round errore di Léo e in ripartenza il fratello avversario Be apparecchia per il 3-1 di testa di Catarino che colpisce in anticipo fra Bertacca e Carpita in uscita. Léo si fa perdonare riaprendo il match con un gran gol di sinistro all’incrocio opposto. Ma poi la chiude da cecchino Josep... ed infine il 5-2 è sigillato da Giordani in tap-in dopo respinta di Carpita sul diretto di Be.

Sfumato il primo trofeo della stagione, adesso la VBS si concentra sul prossimo appuntamento: quello in Euro Winners Cup (in programma a Nazaré, in Portogallo, dal 9 al 16 giugno). E poi quest’estate nella sfida a distanza col Catania (e non solo) ci sarà l’opportunità di rifarsi in campionato e Coppa Italia.

Simone Ferro