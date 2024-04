Sfuma il sogno europeo. Sarzana ko con l’Igualada

sarzana

1

igualada

8

HOCKEY SARZANA: Corona, Garcia, Borsi, Illuzzi, Ortiz, Festa, Olmos, Tognacca, De Rinaldis F., Venè. All. Paolo De Rinaldis.

IGUALADA: Torrents, Cervera, Riba, Rouzè Granes, Bars Català, Llenas, Vives Boersma, Carol, Marimom, Marques. All. Muntane Alsina.

Arbitri: Joaquim Into e Miguel Uillherme (Portogallo).

Marcatori: 1° tempo 5’04“ Cervera, 5’53“, 13’58“ Riba, 16’58 Borsi. 2° tempo: 2’42“, 11’25“ Riba, 8’58“ Cervera, 9’58“ Rouzè, 24’04“ Llenas.

IGUALADA (Spagna) – La corsa in Europa dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation si è fermata alla stazione di Igualada. Nella semifinale di Ws Europa Cup i rossoneri hanno resistito soltanto un tempo ai padroni di casa spagnoli che, in un catino ribollente di tifo, hanno vinto 8-1. I sarzanesi sono rimasti in partita un tempo, chiuso sotto 3-1 ma sprecando un paio di tiri diretti, colpendo due pali e vedendosi annullare un gran gol firmato da Olmos. La partenza è stata tutta dell’Igualada che ha sbloccato in fretta il risultato con Cervera che ha superato Corona con un bolide in diagonale e raddoppiato con Riba. gara.

Al 13’55“ Facundo Ortiz viene allontanato con il cartellino blu e dal conseguente tiro diretto Riba infila 3-0 grazie al quale raccoglie la terza rete. Partita chiusa? Assolutamente no perchè l’Hockey Sarzana si accende sprecando due tiri diretti, segnando con il capitano Davide Borsi e sfiora il raddoppio. Nel secondo tempo i rossoneri di Paolo De Rinaldis sembrano essere pronti alla rimonta ma il 4-1 piega le gambe lasciando via libera agli spagnoli che oggi a mezzogiorno si giocano il titolo. E davanti alla propria tifoseri cercheranno di alzare la coppa mentre i sarzanesi, che hanno concluso la stagione regolare nel campionato di serie A1, hanno ancora una carta pesante da giocare nei playoff scudetto. Massimo Merluzzi