Sgaravatto vince la mezza maratona a Crevalcore

Andrea Sgaravatto vince la mezza maratona di Crevalcore. Il podista ferrarese è stato grande protagonista nel giorno dell’Epifania nel comune bolognese, dove la pioggia non ha impedito a 542 impavidi atleti a partecipare a maratona e mezza (oltre 700 gli iscritti) e di portare a termine le gare. Nello specifico nella settima edizione della mezza maratona della Befana di Crevalcore (Bologna) è arrivato il sigillo di Andrea Sgaravatto (Atletica Casone Noceto). La sua è stata una cavalcata in solitaria, conclusa con il tempo finale di 1h14’49’’. L’atleta ferrarese ha preceduto nell’ordine Michele Busi (ASD Passo Capponi) e William Talleri (Pol. San Vito). "Sono soddisfatto della vittoria – spiega Sgaravatto – in una giornata difficile a livello meteorologico, che fa parte del mio percorso di avvicinamento agli obbiettivi prefissati per quest’anno. Il prossimo importante appuntamento sarà quello del 18 febbraio nella maratona di Siviglia, sono molto carico per la partecipazione ad una gara molto nota a livello europeo e dove conto di fare una buona prestazione, anche in virtù di un percorso sicuramente affascinante e ideale per cercare di fare un buon crono". Andrea Sgaravatto dopo la trasferta in Spagna tornerà nella città felsinea, dove lo scorso anno vinse la mezza maratona, quest’anno invece si misurerà sulla maratona: "Ho in programma, dopo Siviglia, di partecipare alla Bologna Marathon. Poi la mia intenzione è quella di dedicarmi alle distanze lunghe oltre la maratona, in maniera graduale per riprendere un percorso iniziato e poi interrotto nel 2022".

Mario Tosatti