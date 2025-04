Skeet, si apre la stagione di Rossetti. Prima gara in Coppa del Mondo

Archiviato un 2024 ricco di successi, su tutti la medaglia d’oro olimpica nella gara mista a Parigi assieme a Diana Bacosi e il secondo posto alle finali di Coppa del Mondo in India, per Gabriele Rossetti quest’oggi prende ufficialmente il via la nuova stagione di skeet. A partire dalle ore 9:40 (ora locale, le 14:40 in Italia), il tiratore pontigiano sarà in gara a Buenos Aires, per la prima tappa della Coppa del Mondo 2025.

Un appuntamento d’esordio che arriva dopo mesi senza competizioni ma caratterizzati da allenamenti e fatiche quotidiane e che per Rossetti rappresenterà un primo, importante banco di prova per valutare lo stato di forma. La squadra azzurra, guidata dal nuovo direttore tecnico Luigi Lodde, subentrato a inizio anno ad Andrea Benelli, è arrivata in Sudamerica domenica scorsa e nella giornata di ieri ha effettuato i consueti allenamenti pre-gara sulle pedane del Tiro Federal Argentino di Buenos Aires.

L’avventura per Rossetti nella gara di skeet comincerà stamani coi primi 50 piattelli di qualifica, mentre domani, allo stesso orario, i tiratori saranno chiamati a cercare di colpire altri 50 piattelli. La fase di qualificazione di 125 piattelli totali terminerà poi la mattina di sabato (dalle 9 locali in poi) con gli ultimi 25 piattelli. I sei atleti capaci di mettere a referto il miglior punteggio, con lo shoot-off a sciogliere ogni dubbio in caso di parità, avranno accesso alla finale che andrà in scena nel pomeriggio di sabato a partire dalle 21 ore italiane. Gabriele Rossetti, che attualmente occupa il sesto posto nel ranking mondiale Issf, sarà l’atleta di punta della squadra di skeet azzurra, che potrà contare anche su atleti di prospettiva, ma meno affermati in chiave internazionale, come Elia Sdruccioli, Domenico Simeone e Giancarlo Tazza.

Michele Flori