Softball. Erika Piancastelli, un altro anno d’oro tra Giappone e nazionale

Continua la meravigliosa avventura della campionessa Erika Piancastelli (foto). L’atleta ha concluso il torneo professionistico in Giappone, col prestigioso riconoscimento, con maglia bianco azzurra dei Galaxy Stars Kyoto, di Mvp del campionato giapponese nel ruolo di catcher con 7 fuori campo, 320 mb attacco, 27 punti battuti casa. Stagione memorabile che ha visto Piancastelli ricevere anche il prestigioso titolo ’Queen Home Run’ fuori campo nel torneo mondiale estivo nell’ Illinois, con 18 fuori campo, 48 punti battuti casa, mb 288 attacco, per Erika il ranking del 15° posto assoluto mondiale del softball. Da professionista, oltre il torneo in Giappone e negli Stati Uniti, ha difeso e vestito la maglia della nazionale azzurra, al mondiale in Friuli a luglio: 7° posto che vale il 10° nel ranking mondiale. A settembre la grande vittoria degli Europei softball dopo l’ultimo titolo vinto dalle azzurre nel 2021. Unica amarezza stagionale per Erika Piancastelli, sfiorare solo, con Galaxy Stars Kyoto, la semifinale scudetto 2024.

Giorgio Antonelli