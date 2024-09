Softball. Forlì, a Saronno in palio la finale. Ma è emergenza dopo l’alluvione

Almeno gara4 è già garantita in una sfida che è diventata negli ultimi anni un appuntamento fisso del settembre del softball nazionale. Saronno e Forlì si contenderanno l’accesso alla finale playoff, e ripartiranno dall’1-1 del Buscherini. Sul campo varesino gara3 prenderà il via alle 17, mezz’ora dopo il termine dell’incontro partirà gara4. Se sarà necessario anche una gara5 per decretare la formazione che passerà il turno, allora si giocherà anche domattina: il via è previsto per le 11.

Fin qui la semifinale è stata molto combattuta e stretta nel punteggio, con un grande spettacolo dopo le prime due partite decise solamente da un punto. Nel match forlivese si sono affrontate due squadre di livello simile, tanto in pedana (ed era prevedibile) quanto in attacco, e questo a dispetto della differenza numerica messa in mostra durante il resto della stagione: le medie del line-up forlivese sono rimaste parecchio distanti da quelle avversarie, ma nei playoff questo non si è visto, ed è stato ciò che fin qui ha reso la serie equilibrata ed appassionante.

Forlì avrà le energie al lumicino: ha avuto problemi di logistica e di allenamento a causa del maltempo che ha colpito la Romagna, ma il suo serbatoio motivazionale non è per niente esaurito. Trascinate da Ilaria Cacciamani e Jordan Johnson (foto) in pedana di lancio, le romagnole sono chiamate a un’impresa oggettivamente dura, cioè vincere due volte sul diamante varesino: quest’anno non ci è mai riuscito nessuno, persino il potente Bollate ha lasciato un punto a Saronno. Ma è un’impresa possibile, anche se, ovviamente, dovrà passare attraverso delle prestazioni pressoché perfette.

Il match che inizia alle 17 vedrà le medesime sfide di sette giorni fa: Cacciamani contro Christina Toniolo nella gara delle lanciatrici italiane, per un duello tinto di azzurro, e Johnson contro l’australiana Kandra Lamb in serata. Le partite saranno visibili su in diretta sul canale YouTube Fibs Channel 1 e Plus TV, al numero 814 di Sky.

L’altra semifinale, Bollate-Pianoro, vede la serie sul 2-0: le padrone di casa milanesi possono chiudere subito la pratica.

Enrico Magnani