Softball serie A1. Italposa, obiettivo ripartire subito al Buscherini con il Collecchio

Secondo confronto casalingo per l’Italposa Softball Forlì, e seconda parmigiana: dopo l’Old Parma, infatti, il calendario riserva alle bianconere l’altra squadra della Valditaro, il Bertazzoni Collecchio, che scenderà al Buscherini alle 17 per gara1 e alle 18.30 per gara2.

Forlì ha necessità e voglia non solo di tornare alla vittoria, per lasciarsi alle spalle subito il doppio ko di Bollate della scorsa giornata. Due sconfitte con poche recriminazioni, tuttavia innocue, soprattutto pensando che l’Italposa deve puntare all’obiettivo grosso e ‘lontano’, collocato ad agosto e a settembre: Coppa Campioni e subito dopo i playoff scudetto in cui, tutti sperano, le forlivesi potranno difendere il titolo. E quindi la squadra continua il suo percorso con tranquillità, dando largo spazio alle giovani e anche alle molto giovani (Giunchi, Rubanu, Turci hanno già trovato considerazione). Il tutto in attesa di poter aggiungere altri pezzi (Cortesi, Mambelli, Lacatena e Vigna, ancora lontane da Forlì) al mosaico.

Chi proverà comunque a dare un altro dispiacere a Forlì è Collecchio, squadra che disputa la A1 ormai da parecchie stagioni. Quella parmense è una formazione regolare e costante nei risultati, nessun rischio di scivolare in A2 ma anche nessun acuto: l’ultima partecipazione ai playoff è del 2017 e per poco non faceva a Forlì uno sgambetto che avrebbe estromesso le romagnole dalla finale scudetto.

La Bertazzoni in questa stagione ha confermato la maggior parte delle sue giocatrici, ma delle straniere dell’anno scorso è tornata solo la lanciatrice Main, mentre è nuova Hannah Marsteller, ricevitore/interno che proviene dalla Division II Ncaa. Fin qui Collecchio ha un record di 1-2, incompleto per la mancanza di un match sospeso per maltempo a Caronno. L’unico successo è venuto in garauno con Castelfranco, un 5-4 in rimonta al termine di un match con molte valide ed emozioni.

Come da programma, le lanciatrici partenti di Forlì saranno Cacciamani (foto) e Barnhill, in diagonale rispettivamente con Maroni e Giacometti: per il momento infatti Marta Gasparotto viene schierata come seconda base, poiché a causa di un affaticamento a un ginocchio è per lei preferibile evitare il ruolo di ricevitore. La Bertazzoni risponde mandando in pedana Melegari (titolare collecchiese ormai dal 2020) e la citata Main.

Le altre partite: Caronno-Pianoro, Macerata-Bollate e Parma-Saronno; riposa Castelfranco.

e. ma.