Softball serie A1. Semifinale al via al Buscherini. Italposa, dura sfida con Saronno

Adesso si fa sul serio. E per l’occasione anche l’avversario ovviamente è di assoluto spessore: è infatti Saronno-Forlì la sfida in questione, semifinale playoff. La serie, al meglio delle cinque, parte oggi alle 17 (gara2 mezz’ora dopo la fine del primo incontro) al Buscherini. Inox Team-Italposa è ormai un appuntamento fisso nel finale di campionato, tanto che dal 2021 è la quarta volta consecutiva che i due club si trovano in semifinale. Tutte e tre le volte precedenti, chi ha avuto la meglio ha poi vinto il tricolore.

Identica agli ultimi tre anni è anche la situazione ai blocchi di partenza: terza classificata in regular season, Forlì inizia la serie in casa, mentre Saronno avrà il vantaggio di una eventuale quinta partita sul proprio diamante. Le due squadre sono accomunate anche dallo stesso destino nelle coppe europee: Forlì rimontata e battuta dall’Olympia Haarlem in Premiére Cup, Saronno rimontato e battuto, tra l’altro all’ultimo inning, dalle Haarlem Sparks in Coppa Coppe.

Squadra apparentemente senza evidenti punti deboli, Saronno ha senz’altro nell’attacco il suo reparto forte: la media battuta di squadra è .325 (contro il .282 dell’Italposa) e i punti segnati sono 212 (Forlì ferma a 155). Tre le giocatrici oltre i .400 di media: Lozada, la ispano-americana Modrego e l’ultima arrivata (ma assente e già rientrata in America), Dayton, Italoamericana azzurra addirittura con .611. In pedana poi Saronno schiera l’altra azzurra Toniolo, che ha ben giocato gli ultimi impegni in nazionale. In panchina però non c’è più la manager venezuelana Cirimele, che ha risolto consensualmente il rapporto con il club dopo la conclusione della coppa.

Dal canto suo, quella che si presenta al via della semifinale è un’Italposa incerottata e con rotazioni limitate. Almeno, rispetto al finale di regular season le campionesse in carica recuperano Cortesi, Gasparotto e Giacometti, ma diversi elementi non sono disponibili. Alle giocatrici che sono rientrate negli Usa per ragioni di studio (Vigna, Mambelli e Lacatena), si sono aggiunte in settimana i forfait di Veronica Onofri e Kylie Milano per due infortuni che hanno decretato la fine della loro stagione.

In gara1 la sfida in pedana è dunque fra lanciatrici azzurre: Ilaria Cacciamani per l’Italposa, Christina Toniolo per l’Inox Team; nella ripetizione il duello fra l’americana Jordan Johnson (nella foto) per Forlì e l’australiana Kandra Lamb. L’altra semifinale è Bollate-Pianoro.

