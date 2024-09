Softball serie B - Determinante lo scontro con Azzano Decimo, formazione di Pordenone. Ottimi risultati anche del settore giovanile. Fiorentina, missione play off. Ora arriva il bello

Anche se ancora manca il suggello finale la Lupi Auto Fiorentina Softball ha già centrato il suo primo grande obiettivo stagionale: quello di essere approdata con pieno merito ai playoff promozione in A2. Dopo un campionato di serie B condotto sempre ai vertici, con una sola sconfitta, e con la fase a gironi chiusa virtualmente con due giornate di anticipo, le leonesse biancorosse hanno guadagnato la qualificazione battendo prima la squadra siciliana del Ciclope, quindi, al termine di una sfida agguerrita e infuocata, quella riminese del Valmarecchia. Per guadagnare il salto di categoria alle fiorentine manca ora il confronto con la forte formazione di Azzano Decimo (Pordenone), articolato su una sfida al meglio delle tre partite su cinque: le prime due in terra friulana, sabato 21 in notturna, quelle seguenti sul terreno casalingo di via del Mezzetta.

"Un primo traguardo, questo, che porta la firma di un gruppo che ha sempre creduto nel progetto giovani e che con fatica e un impegno costante ha visto premiati i propri sforzi – commenta Niccolò Brusini, responsabile del settore softball della società fiorentina -. Perché vincere non è mai scontato, ci si arriva dopo aver imparato a perdere, a mantenere unito un gruppo, a lasciare andare le sciocchezze e a mantenersi solidi su ciò che riteniamo basilare. Vincere non significa niente se dietro non ci sono abbracci, sorrisi, cori, lacrime e sudore. E questa Fiorentina ha tutto".

La stagione positiva del softball gigliato si completa con i risultati raggiunti dalle squadre giovanili under 15 e under 18, anch’esse promosse ai playoff dopo aver vinto entrambe i propri gironi. Questo lo staff tecnico della società: head coach Alessandro Fois coadiuvato da Margherita Ceccanti, Simona Grateni, Claudio Marinelli e Marta Bartolozzi; per il settore giovanile, invece, Marina Centrone, la ex giocatrice e allenatrice più titolata di tutto il softball italiano, che ha partecipato ai Giochi olimpici di Atene 2004 e dal 2005 al 2016 è stata anche ct della Nazionale.

f. m.