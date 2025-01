Sport e Avis a braccetto con i ’Giochi Donalimpici’

Terminata la prima edizione dei Giochi Donalimpici, la competizione organizzata da Avis dove l’importante era il gesto di "metterci il braccio", per aiutare gli altri e combattere i troppi pregiudizi che si associano a sport e donazione di sangue. Nei dodici mesi del 2024 sono state circa 300 le donazioni conteggiate e undici le associazioni sportive che hanno partecipato: Palestra Ginnastica Ferrara, Antares Copparo, Ferrara Basket 2018, Asd Atletica Estense, Ferrara Tchoukball, Format Ferrara, Scuola Basket Ferrara, Vis 2008, Pol. Dil. Quadrilatero, Ju-Jitsu Ferrara e Ferrara United Pallamano. Al quarto posto la Vis 2208 del patron Filippo Bertelli, terzo il Ferrara Tchoukball, seconda la Polisportiva Quadrilatero e sul gradino più alto del podio la Pgf, rappresentata dal presidente Franco Mantero e dal ginnasta Andrea Passini. Alle prime tre società sportive è prevista l’erogazione di un contributo economico (1500 euro alla prima, 1000 alla seconda e 500 alla terza) legato alla realizzazione di progetti di valenza sociale o per l’acquisto di materiale sportivo. I Giochi Donalimpici sono un progetto di Avis provinciale e comunale, ideato da Mirko Rimessi, promosso dall’associazione per essere ancora più protagonista nel mondo sportivo cittadino: per farlo si è rinsaldata la partnership con le delegazioni provinciali di Coni e Comitato Italiano Paralimpico, oltre al Panathlon Club Ferrara, l’Associazione Olimpici Azzurri e l’Unasci. "L’Avis è una delle associazioni che più collabora con l’amministrazione comunale – le parole dell’assessore allo sport Francesco Carità –, quella dei Giochi Donalimpici è un’iniziativa virtuosa e lodevole che serve per dare un segnale su quanto sia importante donare sangue e plasma. Il mondo dello sport dona a prescindere, ma con questa iniziativa lo ha fatto ancora di più". "Abbiamo voluto sfatare un mito – la precisazione del presidente di Avis Provinciale, Davide Brugnati –, quello che un atleta non può donare perché va contro alla sua attività agonistica. Non è così, sport e donazione possono viaggiare a braccetto". Jacopo Cavallini