Sport paralimpici. Nuoto senza barriere, cento domenica in vasca

Nella mattinata di domenica andrà in scena, alla piscina comunale di Forlì in via Turati, l’undicesima edizione del Meeting di nuoto senza Barriere. La manifestazione prevede una serie di gare con in vasca circa 100 atleti diversamente abili, facenti capo a 11 società provenienti da tutta l’Emilia-Romagna. L’iniziativa è promossa dall’agenzia di comunicazione Grafikamente, dal comitato provinciale Asi Forlì-Cesena e dall’associazione Incontro senza Barriere.

Quest’ultima è nata nel 1998 con l’obiettivo di favorire l’accesso alle pratiche sportive per bambini, ragazzi e adulti diversamente abili. Nel corso degli anni è cresciuta e arrivata a coinvolgere circa 150 persone con disabilità, grazie al supporto di 50 volontari. "L’evento di domenica testimonia che le buone idee riescono a unire al di là delle appartenenze. Questo è il vero significato di Incontro senza Barriere", spiega Michela Dall’Agata in rappresentanza dell’associazione.

Nel corso della mattina si svolgeranno 35 gare divise in 7 specialità: 25 metri rana, 25 metri stile libero, 25 metri dorso, 50 metri rana, 50 metri stile libero, 25 metri stile libero accompagnato e 25 metri dorso accompagnato. Le due ultime competizioni con la modalità di gara ‘accompagnato’ prevedono che gli atleti scendano in acqua insieme a un istruttore, che faciliterà i movimenti del nuoto dell’atleta.

Tante specialità e competizioni diverse, dunque, per un evento che si preannuncia all’insegna della solidarietà e al tempo stesso dell’agonismo. Questa duplice natura è stata ben illustrata da Gigi Mattarelli di Grafikamente: "Sarà una festa di grande amicizia, ma anche una competizione perché questi atleti ci metteranno il massimo impegno, unendo il desiderio di vincere al piacere di partecipare".

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Forlì, che ha permesso l’utilizzo gratuito della piscina comunale. "Ho concesso il patrocinio dopo aver avuto la fortuna di partecipare a iniziative precedenti di Incontro senza Barriere", ha dichiarato il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo, "Se si potesse, concederei un patrocinio perpetuo a iniziative come queste".

Le gare inizieranno alle ore 9 e i primi tre classificati di ogni competizione saranno premiati regolarmente con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. A tutti gli atleti sarà consegnata una maglietta celebrativa dell’evento e una medaglia di partecipazione. La manifestazione si concluderà alle 12 con un buffet offerto dagli organizzatori a tutti i partecipanti. L’ingresso del pubblico all’evento sarà libero e gratuito.

Michele Santolini