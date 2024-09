Staffetta del Pioppino, classifica e foto della 31esima edizione

Lucca, 21 settembre 2024 – La passione per l’atletica e la corsa ha ancora una volta preso vita nella periferia di Lucca, dove la Asd Marciatori Antraccoli ha organizzato la 31esima edizione della Staffetta del Pioppino, in concomitanza con la celebre "Sagra del Pioppino". Antraccoli è diventato il fulcro di una manifestazione sportiva che, anno dopo anno, continua a confermare la sua rilevanza nel calendario podistico regionale. Questo attivissimo sodalizio ha saputo mantenere viva la tradizione, organizzando una staffetta competitiva di altissimo livello tecnico, attirando atleti di spicco e squadre provenienti da tutta la Toscana.

A testimoniare l’alto valore della competizione, erano presenti formazioni di rilievo come le “corazzate” dell’Atletica Amaranto di Livorno, il GS Parco Alpi Apuane, i GS Orecchiella Garfagnana, oltre alle squadre di Sempre di corsa Livorno ed Atletica Montecatini. Un vero "parterre de roi" che ha reso la giornata memorabile grazie a una partecipazione numerosa e combattuta fino all’ultimo metro. L’organizzazione è stata impeccabile, come da tradizione, e ha messo al centro l’accoglienza degli atleti. Il ristoro finale ha offerto un’abbondanza di frutta di stagione e bevande rinfrescanti, con birra a fiumi per lenire l'afa del pomeriggio, rendendo ancora più piacevole il clima di festa e sportività che si è respirato per tutta la durata dell’evento.

Sotto il patrocinio della Città di Lucca e la supervisione della Federazione Italiana di Atletica Leggera, la Staffetta del Pioppino si è confermata un evento di riferimento, non solo per la qualità tecnica della competizione, ma anche per lo spirito di condivisione che l'accompagna. Anche quest'anno il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un Sorriso, che con il suo impegno continua a unire sport e solidarietà. Un’altra edizione di successo, dunque, per una staffetta che è ormai una pietra miliare nel panorama delle corse su strada toscane.