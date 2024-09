“Staffetta di fine estate”, foto e classifica della corsa di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 2 settembre 2024 – La 4ª Staffetta di Fine Estate, evento di rilievo nel panorama delle corse podistiche regionali, ha visto la partecipazione di atleti delle "categorie assolute" e giovanili al Cus Val di Rose a Sesto Fiorentino. Organizzata con grande professionalità dal GS Le Panche sotto l'egida della Uisp, questa gara ha mantenuto un alto standard qualitativo nonostante le sfide logistiche incontrate.

La competizione si è articolata su un percorso di 3 km, articolato in staffette da tre concorrenti, con partenza e arrivo sulla pista e un tratto su strada limitrofa. Sebbene la staffetta fosse inizialmente pensata come un appuntamento serale infrasettimanale, quest'anno si è svolta di domenica, una scelta che ha coinciso con la fine delle vacanze estive di agosto, influenzando il numero di partecipanti rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, questo non ha compromesso l'eccellenza del livello dei partecipanti e dell'organizzazione.

È stato presente anche un servizio fotografico curato dalla Ets "Regalami un Sorriso", un'ulteriore testimonianza dell'impegno solidale che caratterizza questo evento, unendo sport e beneficenza in un connubio che valorizza il territorio e la comunità. Nonostante le difficoltà, la 4ª Staffetta di Fine Estate ha confermato ancora una volta la sua importanza come evento di chiusura della stagione estiva podistica.