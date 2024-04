StraBologna, già pronti in 9.000. Volano le iscrizioni e le iniziative

Novemila iscritti, ai quali bisogna aggiungere anche un esercito di 300 cani. Sono i numeri parziali dell’edizione numero 43 di StraBologna, la classica dell’Uisp che monopolizzerà Piazza Maggiore il 12 maggio e nelle giornate precedenti.

Numeri importanti perché, anche in questa stagione, meteo permettendo, l’Uisp della presidente Paola Paltretti conta di portare sul Crescentone almeno 20mia persone.

Novemila iscritti e 300 cani. Ma sono anche gli altri numeri e i progetti a rendere StraBologna la corsa più amata all’ombra delle Due Torri. Confermata, per esempio, anche la StraPlogging. Che cos’è la StraPlogging? Semplicissimo: l’idea che StraBologna monopolizzi la città, ma che, una volta conclusa, non lasci strascichi. O, come si dice a Bologna, del ‘rusco’. Niente spazzatura perché una ventina di volontari chiuderanno la corsa – ricordiamolo una volta di più, si tratta di una non competitiva – e passeranno in rassegna ogni angolo del percorso per evitare, appunto, che rimangano rifiuti prodotti dalle migliaia di runner.

Non solo ‘plogging’, però, perché StraBologna offrirà anche il suo lato green. Significa che in Piazza ci sarà spazio solo per la raccolta differeniata – banditi i cassonetti promiscui – per insegnare a tutti come, attraverso una raccolta più accurata, si possa anche pensare al riciclo.

StraBologna il 12 maggio – il via alle 10,30 da via Rizzoli, poi il serpentone umano, con i suoi mille colori, imboccherà via dell’Indipendenza –, ma ci sarà il Villaggio montato fin dal venerdì.

Nella prima giornata lo StraBologna Village si dedicherà in particolare agli espositori. Il sabato spazio alle società legate al mondo Uisp e una serie di spettacoli ed esibizioni dalle 10 alle 18. Nella terza e conclusiva giornata, poi, via libera agli effetti benefici prodotti da una camminata che, come sempre, sarà articolata in tre percorsi diversi, uno per tutte le esigenze.

Il comitato organizzatore di StraBologna sta lavorando a stretto contatto di gomito con l’Ufficio Sport del Comune: non solo l’assessora Roberta Li Calzi, ma anche Bruno Vicentini.

Quanto costa iscriversi a StraBologna? Il prezzo del pettorale, che nelle prime settimane era stato oggetto di sconti, è di 18 euro per gli adulti, 8 per i ‘Kids’ e per i cani. Il pettorale, meglio ricordarlo, dà diritto a una serie di benefit. Si parte dalla maglietta, blu, con uno degli scorci più affascinanti di Bologna.

Con il pettorale sarà possibile girare gratis sui mezzi Tper, mentre nel pomeriggio saranno a disposizione, sempre gratuitamente, le piscine Sogese. E se tutto questo non bastasse, ci saranno anche i partner che, nel corso degli anni, hanno affiancato la manifestazione. Con il pettorale saranno previsti una serie di voucher. Buoni sconti, nelle loro diverse declinazioni, per un valore complessivo che si aggira su 150 euro. Anche questo è StraBologna.

a. gal.