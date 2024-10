Successo nella Coppa delle Regioni per le amazzoni aretine. La Toscana è d’oro con Sereni e Belotti

La Toscana ha conquistato l’oro nella Coppa delle Regioni di Endurance ai Pratoni del Vivaro. Un risultato memorabile per la Toscana che con grinta e determinazione è salita sul gradino più alto del podio e ha conquistato l’ambito premio con squadre formate anche da molte amazzoni aretine. Nella categoria Cen B, che ha visto ai nastri di partenza ben 45 binomi, i toscani da subito hanno condotto la competizione in modo magistrale piazzandosi sin dall’inizio nelle prime posizioni e con una volata da brivido hanno conquistato l’oro. La squadra ai nastri di partenza per la categoria Cen A, nonostante un primo giro poco fortunato, non si è persa d’animo e con grande determinazione ha raggiunto il suo obiettivo portando in classifica ben quattro binomi. La Debuttanti è partita sotto una pioggia battente affrontando un percorso già messo a dura prova dal passaggio della categoria Cen B, ma con grande maestria hanno saputo gestire i giusti tempi, con un perfetto allineamento dei binomi che ha permesso di spaccare il secondo al traguardo finale. Oro nella categoria e podio individuale tutto toscano. Best Condition assegnata al cavallo Lapo el Pasha. Ma ecco i risultati dei toscani. Cen B Oro a squadre con il 4° posto di Gianluca Niccolai con Asta, 5° Giulia Belotti con Malika, 12° Serena Cestelli con Jumaa, 18° Ita Emanuela Anna Marzotto con Nicorno Bosana, 19° Evelynn Tutuianu con Bahar Dar, 27° Chiara Salvadori con Delipszjo. Cen A 8° posto per la Toscana con 25° Tommaso Cafaggioli con Dami Rdr, 30° Matteo Venturini con Lawrence D’Amiata, 33° Emma Sandi con Calai, 37° Vito Grippo con Khalaf Go. Debuttanti oro a squadre: 1° Serena Sereni con Espreszjva, 2° Irene Nigi con Cayam Rdr, 3° Simona Soldani con Zambra By Zamirca, 4° Giacomo Paganucci con Lapo el Pasha, 5° Eleonora Corsetti con Emarszjo.

So.Fa.