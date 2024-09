Successo per i Campionati sportivi nazionali in Maremma. Ingegneri, belle sfide. Tutti i vincitori Successo per l'edizione grossetana dei Campionati sportivi nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, con 57 ordini provinciali, 71 squadre e 3500 ingegneri-atleti. Vittorie e soddisfazioni per l'Ordine degli Ingegneri di Grosseto.