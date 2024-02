Successo strepitoso per la Polisportiva Mens Sana Karate: tre atlete in finale al Campionato Italiano Cadetti

La sezione karate della Polisportiva Mens Sana 1871 si è resa protagonista di un ottimo risultato nei giorni scorsi in una gara di rilevanza nazionale.

Un assalto tutto al femminile con le ragazze della Mens Sana Karate che conquistano il palazzetto di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, dove si sono svolte le qualificazioni del Campionato Italiano Cadetti.

Nei giorni scorsi tre biancoverdi, ovvero Azzurra Banfi, Margherita Butini e Maya Milea hanno infatti conquistato il pass per accedere alle finali del Campionato Italiano Cadetti dopo tre grandi prove condotte benissimo da tutte e tre. Un grande successo per le mensanine che hanno letteralmente conquistato i vertici delle classifiche, addirittura trovandosi in finale le due compagne di squadra, ovvero Maya Milea e Margherita Butini. Un ottimo risultato per la Polisportiva Mens Sana che porta a casa un successo strepitoso andando ad affrontare la finale, che si svolgerà dall’1 al 3 marzo a Ostia, sul litorale romano, con il team al completo e tanta voglia di togliersi importanti soddisfazioni.