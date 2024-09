Sul green dell’Alisei Golf & Country. Nikola Kaljevic vince il "PiùMe"

Golf di fine estate agli Alisei Golf & Country Club di Pietrasanta dove si è giocato

il “Trofeo PiùMe“.

Oltre ad essere la gara di fine estate, è stata anche una competizione valida come quinta prova del campionato sociale dell’anno solare 2024.

La gara, giocata in una giornata ancora torrida a livello di temperature, era con formula 18 buche medal ed

è stata vinta dal viareggino Nikola Kaljevic con 61 colpi

(+4 sul par del campo).

Mentre nel "Netto" di Prima categoria il solito Giorgio Lazzeri coi suoi 57 colpi ha preceduto il pur inossidabile Lelio Brendolini (58 colpi).

In Seconda categoria Luca Bonuccelli con 58 colpi

ha superato l’evergreen Riccardo Tognetti (59).

In Terza categoria Roberto Cinquini con 56 colpi ha avuto la meglio sul promettente Matteo Corfini (57).

Nel "Lady" è stata Maria Cristina Eva del Matilde Golf

a vincere imponendosi

con 58 colpi.

Il circolo pietrasantino presieduto da Andrea Andreozzi e con la regia organizzativa di Manola Neri tuttavia non va in vacanza: l’estate lì non è ancora finita... infatti proprio ieri c’è stato l’appuntamento con il 2° Trofeo “U.S. Polo Assn“ con una bella Louisiana a squadre.