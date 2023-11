Supercoppa italiana. La Santo Stefano ci prova

Domani si assegnerà la Supercoppa italian, il primo trofeo nazionale della stagione per il basket in carrozzina. Se lo contenderanno a Giulianova, con inizio alle 20.30, la squadra locale campione d’Italia e la Santo Stefano Kos Group, detentrice della Coppa Italia e della Eurocup 1. Nei loro gironi di campionato, le due compagini sono a punteggio pieno. "È un appuntamento importante – sottolinea Roberto Ceriscioli, allenatore dei portopotentini –, ci giochiamo un trofeo ancora assente nella nostra bacheca. Abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare preparati e metteremo ogni energia per provare a tornare a Porto Potenza con la Supercoppa. L’avversario è ostico, non ci regalerà nulla, saranno fondamentali tenuta mentale e unione di squadra". Quali sono i punti di forza di Giulianova? "La loro guida tecnica; le qualità dei singoli giocatori, come Cavagnini, Marchionni, Stupenengo, Barbibay, Benvenuto e Boganelli; la lunghezza del roster con altri sei atleti di ottimo livello". La Santo Stefano Kos Group arriva alla finale consapevole della propria forza e anche di quella dell’avversario. Nelle quattro partite di campionato disputate, i ragazzi di Ceriscioli hanno fatto registrare cifre impressionanti, a cominciare dai punti realizzati, 377 (media 94,25 a gara), e da quelli subiti, solo 137(media 34,25), per una differenza punti di 240. Di certo, a Giulianova occorrerà la migliore Santo Stefano, con una prestazione corale di rilievo.