Taekwondo-combattimento. Campionati regionali La Kouros di Torrita di Siena fa incetta di medaglie: terzo posto

Un intero palasport si concentra su un unico combattimento e incita un piccolo atleta che sta affrontando, in un incontro di taekwondo il cui esito è già scritto, un avversario che è quasi il doppio di lui. Ma Pietro Gonzi, 12 anni, di Montepulciano, portacolori della Kouros, non molla, ci mette grinta e coraggio, perde il match ma vince in ammirazione. Il neo-cadetto Gonzi, arrivato dai ’beginner’, conquista così il bronzo nei Campionati toscani di Taekwondo-combattimento a Prato, arricchendo un palmares già straordinario per la Kouros di Torrita di Siena. La società guidata da Gianmarco Reali e Mario Pronti (entrambi Maestri) e che ne sono presidente e vice, ha infatti conquistato dieci medaglie, tra cui 6 ori, su 14 atleti schierati, ottenendo così il terzo posto a livello di squadra, a un’incollatura dalla seconda. Sul gradino più alto del podio sono saliti Giada Pagliai, 16 anni, di Abbadia di Montepulciano, nella categoria meno di 68 kg; Christian Neri, 14 anni, di Torrita, meno di 41 kg; Gabriel Obrador Martinez, 13 anni, di Chianciano, meno di 53 kg; Riccardo Imer Tepshi, 14 anni, di Torrita, meno di 61 kg; Alessio Maio, 13 anni, di Torrita, più di 65 kg, e Greta Mazzuoli, 12 anni, di Bettolle, meno di 55 kg. "È un bilancio di grande soddisfazione – commenta Pronti –, il migliore che abbiamo raccolto in un anno e che premia i sacrifici dei ragazzi, agonisti già con esperienza a livello nazionale, che si sottopongono ogni settimana a quattro allenamenti". Intanto per Pagliai e per Martinez è arrivata la convocazione nella squadra della Toscana che al Foro Italico ha partecipato all’Olympic Dream Cup.

Diego Mancuso