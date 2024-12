Taekwondo. Ilaria Genitoni è bronzo tricolore

Una medaglia a un campionato italiano è sempre un risultato di cui andare fieri. A Giugliano, in Campania, nei giorni scorsi la 24enne Ilaria Genitoni ha vinto il bronzo ai tricolori assoluti di cintura nera di taekwondo, l’arte marziale proveniente dalla Corea del Sud che è la più praticata a livello mondiale. Così commenta Daniele Frascari, presidente della società reggiana Taekwondo Tricolore: "Siamo davvero contentissimi e anche la ragazza è entusiasta di questo terzo posto assoluto. Teniamo presente che la finale è stata disputata da due atlete fortissime, una delle quali ha gareggiato alla recente olimpiade di Parigi. Ilaria ha disputato ottimi sedicesimi, ottavi e quarti, poi ha perso la semifinale. E’ stata bravissima, di più non poteva proprio fare". C’erano altri vostri atleti? "Sì, magari da qualcuno speravamo qualcosa in più, però in diversi si sono fermati ai piedi del podio, uscendo ai quarti: Gabriele Carbone e Mattia Saltalla nei -68 kg, Tosca Soprani nei -72 e Greta Guaita nei -57 che però era campionessa italiana in carica. Ha gareggiato anche Elia Torre nei -58".

c.l.