Taekwondo. La Kouros inizia l’anno nel modo migliore. Arrivano una medaglia d’oro e tre d’argento

Torna con un ricco bottino, dal primo impegno agonistico del nuovo anno, la Kouros, l’associazione che opera nel triangolo Chianciano - Montepulciano – Torrita e che sta rendendo sempre più popolare il taekwondo nella Valdichiana Senese. Il team guidato dai Maestri Mario Pronti e Gianmarco Reali ha partecipato con dieci atleti al meeting ‘Combattimento Abruzzo’, a Montesilvano (Pe), conquistando una vittoria e tre medaglie d’argento. Formidabile, in particolare, il successo ottenuto dal giovanissimo torritese Alessio Maio, oro nei Cadetti, 12-14 anni, categoria fino a 68 kg; Alessio si è infatti imposto per ko nel primo round, a pochi secondi dall’inizio del combattimento, circostanza per cui si è sentito scherzosamente dire dal Maestro Pronti: "dopo tanti mesi di preparazione, potevi aspettare un po’ di più per vincere!". Sul secondo gradino del podio sono saliti Giada Pagliai, di Montepulciano, una certezza della Kouros, nella Junior under 15, di peso inferiore ai 68 kg; l’atleta-rivelazione (2 gare, 2 podi) Greta Mazzuoli, di Sinalunga, nella Cadetti under 53 kg, e Xuan "Ricky" Wong Zheng, di Montepulciano, nella Junior fino a 48 kg. Un bilancio ampiamente positivo perché i risultati sono stati ottenuti in un meeting solo formalmente interregionale, ma che in realtà ha richiamato specialisti di questa spettacolare arte marziale da tutta la Penisola, e perché offre subito una gratificazione ad un periodo di intensa preparazione, caratterizzato da 4 o 5 allenamenti alla settimana. E ora il prossimo obiettivo è l’Insubria Cup, in programma a Busto Arsizio, dove la Kouros sarà presente con sette suoi portacolori.

Diego Mancuso