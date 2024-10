Tchoukball. Pulcinuts, le date in calendario

Ufficiale il calendario del campionato M14 2024/25 di tchoukball, che vede impegnate ben 9 squadre di ragazzi dai 7 ai 14 anni che si contenderanno il titolo di campioni d’Italia. Grande partecipazione dal territorio lombardo, con ben 7 squadre che si preparano all’inizio del campionato: Cassano Sparrows, Castellanza Minamoto, OSGB Caronno Pirates, OSGB Caronno Corsairs, Rovello Titans, Saronno Antares e Solaro Sonics. Alle appena citate si aggiungono i Lendinara Wolves e, ovviamente, i nostri Ferrara Pulcinuts.

Campionato al via il 10 novembre, quando i Ferrara Pulcinuts affronteranno in casa Rovello Titans e Cassano Sparrows. Prima giornata del 2024 in trasferta il 26 gennaio.