Tempo di elezioni, riunione operativa del Comitato Uisp di Firenze

Firenze, 20 dicembre 2024 - Riunione operativa presso i locali della Piscina Le Pavoniere, ed alla fine cena degli auguri, da parte del Consiglio direttivo di Uisp Firenze. Una riunione che è servita ad approvare all’unanimità l’ultimo bilancio consuntivo del quadriennio 2020-2024 e gettare le basi per il futuro. Soddisfazione per i risultati raggiunti nei quattro anni, in quanto il Comitato di Firenze ha registrato un incremento di circa il 9 per cento del numero dei tesserati, ed ha il 27 per cento dei tesserati Uisp di tutta la Toscana, in un territorio dove sono presenti e operano anche tutti gli altri Enti di promozione costituiti. A livello di attività è stata incrementata molto negli ultimi anni la collaborazione con i Comitati limitrofi di Empoli, Prato e Pistoia. Il prossimo quadriennio partirà il prossimo 18 gennaio, quando si terrà il congresso elettivo del nuovo presidente, poltrona per la quale l’unica candidata è Gabriella Bruschi. Il presidente uscente Marco Ceccantini che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto caratterizzato da grande spirito di squadra e coinvolgimento, dopo otto anni alla guida del Comitato Uisp di Firenze si avvia a guidare nel prossimo quadriennio il Comitato Regionale Uisp, essendo a sua volta unico candidato per quel posto e sostenuto dalla stragrande maggioranza dei presidenti degli altri Comitati toscani. Al termine della riunione, presso i locali del ristorante Le Pavoniere, si è tenuta l’annuale cena degli auguri con tanti ospiti, tra cui diversi rappresentanti delle istituzioni fiorentine e regionali.