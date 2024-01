TENNIS. A Nardi il derby contro Maestrelli

E’ un Luca Nardi tornato in forma quello che nel primo turno delle qualificazioni di Melbourne si è imposto nel derby tutto italiano con Francesco Maestrelli. Infatti Nardi e Maestrelli erano stati sorteggiati l’uno contro l’altro. I due, che pure si erano allenati insieme, hanno dato vita ad un match molto equilibrato. Deciso da un paio di break messi a segno dal talento pesarese, testa di serie n°13 del tabellone cadetto di Melbourne. In realtà dopo uno scambio di break ad inizio partita, fino al 5-5 non c’è più stata neanche una chance. Poi Maestrelli ha ceduto il servizio nell’undicesimo gioco. E Nardi ha fatto suo il primo set. Andamento simile anche nel secondo parziale, con un break in apertura di Luca Nardi, poi restituito nel quarto gioco. Nuovo break di Nardi sul 4-4. Con il pesarese che è poi stato capace di cancellare due occasioni al rivale, riuscendo ad imporsi alla fine per 7-5 6-4. Nardi affronterà ora la wild card locale Dane Sweeny.