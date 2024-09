Tennis. A Russi il circuito amatoriale Tpra

Il Russi Sporting Club ha ospitato sabato scorso una tappa del circuito amatoriale TPRA ‘Road to Coppa Davis Prequali IBI25’ che prevedeva singolare e doppio femminile Expert Level. La competizione individuale, svoltasi con formula round robin, ha visto l’affermazione di Angela Russo (Tennis Villa Carpena Forlì), che ha preceduto Lisa Ciarlariello (Ct Massa Lombarda) e Deborah Pompignoli (Tc Faenza). Nella prova di doppio percorso netto per la coppia formata da Barbara Salvi ed Elisa Fabbri (foto), entrambe portacolori del River 22 Sporting Club di Bagno di Romagna, che nella sfida decisiva per il successo si sono imposte 4-1 4-2 su Giulia Ravaioli (Tc Tre Colli Brisighella) ed Elena Tarini (Pol. 2000 Cervia). Alle loro spalle nella classifica finale si sono piazzati i binomi composti da Maria Assunta Ravaglia e Tiziana Laghi, tesserate per il Country Sporting Club Bologna, e dalle forlivesi Luciana Matteucci e Angela Russo, entrambe portacolori del Tennis Villa Carpena.