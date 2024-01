Tennis: battuto al secondo turno dal giocatore di casa Dane Sweeny, numero 257 della classifica Atp. Delusione Nardi alle qualificazioni di Melbourne

E’ un Luca Nardi davvero deludente quello che si è inchinato a Dane Sweeny nel secondo turno delle qualificazioni per gli Open d’Australia. Il classe 2003 pesarese, che ha concluso l’anno scorso partecipando alle Next Gen ATP Finals si è dovuto decisamente inchinare di fronte ad un avversario non certo delle sue qualità come l’australiano, Dane Sweeny (numero Atp 257), che è stato semplicemente più determinato di lui.

Pur avendo Nardi una classifica decisamente migliore con la posizione 115 nella classifica Atp. Dopo un primo parziale in cui non ha sfruttato due set point a sua disposizione e che ha perso al tie break, il pesarese Nardi è letteralmente crollato nel secondo set, cedendo alla fine il passo per 7-6 (2), 6-2. E’ ormai una costante per il talento passato alla Galimberti Tennis Academy di Cattolica, farsi battere nel primo set e poi cedere di schianto nel secondo.

Neppure il passaggio alla corte di Galimberti ha modificato le abitudini del tennista pesarese. Il quale nella trasferta australiana ha prima ceduto ampliamente il passo a Canberra e poi superato solo il primo turno delle qualificazioni all’open di Melbourne nel derby con Maestrelli. Tra l’altro nel match point che gli ha consegnato il match contro Luca Nardi, l’australiano Dane Sweeny ha giocato una volée in tuffo degna del miglior Becker. Ferendosi per giunta nella caduta. Così la 22enne wild card australiana dunque, dopo Matteo Gigante al primo turno, ha estromesso dal tabellone cadetto d’Australia un altro tennista azzurro. Peraltro con una classifica Atp decisamente molto più elevata della sua.

l.lu.