Tennis - Il Circolo compie sessant’anni: un compleanno speciale. Il Ct Scandicci fa 60. Una storia di successi

Doppi festeggiamenti al Circolo Tennis Scandicci. Prima il compleanno davvero speciale dei 60 anni di attività con brindisi insieme ad autorità del mondo istituzionale e sportivo; ora il prestigioso successo regionale nel campionato invernale Over 2024-25 battendo nella sfida decisiva il Tennis Fiesole. Nell’anniversario dei 60 anni il Ct Scandicci ha ospitato il prestigioso torneo veterani ‘Itf Master Mt 200’ con giocatori provenienti da tutto il mondo. Il maestro del Ct Scandicci Damiano Fabbrucci ha conquistato la vittoria nella categoria Over 55 battendo in finale il pisano Francesco Riccelli. Nelle Lady 50 vince la polacca Michaela Uhnakova su la fiorentina Valentina Padula. Nel doppio misto successo di Valentina Padula e Gianluca Drudi. Nel doppio misto Over 55 in trionfo la coppia Francesca Ciardi e Vezio Trifoni. Da ricordare il terzo posto del Ct Scandicci nelle finali nazionali Over 55 di altissimo livello.

Un ottimo momento per il Ct Scandicci, sia dal lato organizzativo che per i risultati ottenuti, dimostrando passione, professionalità e spirito di gruppo. Il consiglio direttivo è presieduto da Marco Galli ed è formato da: Andrea Orioli, Marco Galli, Gianluca Drudi, Jacopo Lemmi (nel ruolo di ds), Franco Manetti, Davide Rigacci, Elena Galli, Massimo Longinotti. "Vogliamo crescere per avere un ruolo di primo piano nel tennis fiorentino, sotto l’aspetto agonistico e aggregativo - afferma il presidente Marco Galli -. In passato abbiamo ottenuto eccellenti risultati con giocatori creati in casa. Cercheremo di allestire squadre di qualità in varie categorie e puntare su una valida scuola tennis. Siamo a disposizione per di tutti e speriamo nel sostegno di amministrazione comunale, soci, sostenitori e sponsor".

Ricca di successi la tradizione del Ct Scandicci. Nel 1989 ha conquistato il titolo italiano di Serie C maschile con squadra composta da ragazzi cresciuti nel Circolo: Damiano Fabbrucci, Alessandro e Graziano Ceccherelli, Mario Brogi, Marco Rossi, Marco Galli, capitano Stefano Fabbri.

Francesco Querusti