Tennis. Luca Nardi vince la sua prima partita al Foro Italico e stasera sfiderà Rune

Ma com’è bella la notte al Foro Italico per Luca Nardi, che si accende e vince nel suo vero esordio dall’Open d’Italia si impone dopo la mezzanotte italiana per la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d’Italia. Ha battuto, sciorinando un ottimo livello di tennis, Daniel Altmaier, giocatore tedesco mai facile da affrontare sul “rosso“. Il talento pesarese ha avuto la meglio in una sfida quasi di pari classifica (81 Atp Nardi,78 Altmaier) dopo lo spostamento all’ultimo sul campo “Pietrangeli“, che comunque gli è valsa la sfida con il pari età danese, Holger Rune, numero 10 del tabellone e 12 della classifica mondiale. Luca Nardi è rientrato dopo quasi un mese di assenza per un infortunio rimediato a Bucarest, ma ha dimostrato di aver ormai recuperato e di poter affrontare ogni sfida. La partita scorre abbastanza velocemente e Nardi è il primo a passare in vantaggio, piegando pian piano il tedesco che dimostra una certa solidità su una terra appesantita. Il match si chiude con un doppio 6-4 per il talento di Pesaro, che cavalca la cresta dell’onda, ricacciando indietro ogni occasione di rientro del tedesco e cercando spesso e volentieri la via della rete. Anche nel secondo set Nardi lascia poco spazio ad Altmaier, insistendo nelle discese a rete. Ma alla fine è Nardi a prevalere in una note in cui il talento pesarese brilla di luce propria. Ora la sfida col favorito pari età Holger Rune, che si giocherà stasera non prima delle 20.30.