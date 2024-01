Tennis. Lucia Bronzetti in Tasmania va al tappeto al primo turno

Lucia Bronzetti subito ko al primo turno del WTA 250 di Hobart, in Tasmania. La tennista verucchiese è stata ancora una volta sfortunata a livello di sorteggio e ha pescato la cinese Zhu, testa di serie numero 3, dovendo così subito dire addio all’ultimo appuntamento di preparazione prima degli Australian Open. Zhu si è imposta 7-5, 6-1 in un match che è durato per quasi un set e che poi ha visto la favorita volare via in scioltezza. Bronzetti è stata molto brava per tutta la prima parte dell’incontro, quando i servizi la facevano da padrone e la seconda di servizio della verucchiese trovava molta più efficacia di quella dell’avversaria.

Meglio l’italiana nella prima mezzora, con diverse palle break a favore e match che scivolava via sulle rispettive battute fino al 3-3. Poi break a favore di Bronzetti, con punto del 4-3 vinto grazie a un ottimo scambio da fondo condotto subito sulla seconda altrui. Sul 4-3 però ecco che iniziava il valzer dei break, con l’italiana a perdere il proprio servizio, a strapparlo nuovamente a Zhu per il 5-4 a favore e a riperderlo per il 5-5. Persa dunque un’opportunità per servire per il set e, con essa, il match. Di fatto da quel 5-4 Bronzetti non si è più ripresa, con la cinese invece a infilare un parziale di nove giochi a uno per il 7-5, 6-1 finale.

Va detto, Zhu è salita prepotentemente di tono nel corso della partita e ha saputo ovviare a un inizio complicatissimo con parecchi errori di dritto. Per Bronzetti ora viaggio a Melbourne in attesa di sapere quale sarà l’avversaria al primo turno del primo slam dell’anno, gli Australian Open che partiranno la prossima settimana.