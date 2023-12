Tennis. Oggi a Russi le finali dell’Under 14

Si conclude oggi al Russi Sporting Club il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, che si disputa con la formula Rodeo week-end e vede al via nel complesso 55 racchette in erba. In particolare sono 36 i ragazzi iscritti: venerdì i primi a scendere in campo sono stati i ragazzi di 4ª categoria che vede come teste di serie i 4.1 Tommaso Luberto, Ian Catallo, Luca Battistini ed Andrea Picariello. I principali pretendenti al successo, classifiche alla mano, sono i 3.1 Riccardo Bogdan Pastrav e Mattia Occhiali, seguiti dal 3.3 Christian Ottaviani. Nella competizione femminile sono 19 le giocatrici in gara, con teste di serie assegnate dal giudice arbitro Paride Gordini ad Ilinka Cilibic, Lucrezia Cavalieri ed Angelica Bonetti.