Tennis. Per Lucia Bronzetti il nuovo anno inizia con il piede giusto

Lucia Bronzetti si fa due regali per cominciare bene questo 2024. Il primo è la vittoria per 6-4, 7-5 sull’americana Krueger nel primo turno del torneo di Brisbane, in Australia. Il secondo, conseguenza del primo, è la possibilità di affrontare oggi la testa di serie numero uno, la bielorussa Sabalenka. Ostacolo prestigioso ma tostissimo per la verucchiese, che contro la numero due del mondo dovrà superarsi per restare in equilibrio. In ogni caso la partenza della stagione è stata ottima. Contro Krueger, Bronzetti ha mostrato grandissima capacità di reazione e grande attenzione nei momenti topici. Partita dall’andamento incredibile. Sotto per 0-4 nel primo, l’italiana ha infilato sei giochi consecutivi per il 6-4. Sotto per 3-5 nel secondo, ecco una nuova rimonta e la vittoria per 6-4, 7-5 con una striscia di quattro game in chiusura. Positiva la percentuale di punti vinti sulla seconda, il 53%.