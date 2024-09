Tennis tavolo. Ragazzini, battere la Karic per vincere una medaglia

Il sogno Paralimpico di Carlotta Ragazzini potrebbe avverarsi già oggi. Alle 12.15, la pongista faentina, quarta testa di serie del ranking, affronterà la croata Helena Dretar Karic (numero 13) nei quarti di finale del torneo femminile categoria 3 di tennis tavolo e in caso di vittoria vincerebbe una medaglia. In questa disciplina sportiva, infatti, basta qualificarsi alla semifinale per vincere almeno il bronzo, che viene assegnato ad entrambe le semifinaliste perdenti. Il match odierno vale quindi tantissimo per Ragazzini, che si presenta con il morale alto dopo aver vinto una vera e propria battaglia negli ottavi con la turca Hatice Duman, regolandola 3-2. Anche Dretar Karic è in ottima forma, avendo eliminato 3-1 la settima testa di serie, la slovacca Alena Kanova. In caso di vittoria, la faentina troverà venerdì in semifinale la coreana Jiyu Yoon, numero uno al mondo e imbattuta da tantissimi mesi, che non dovrebbe avere problemi nei quarti contro la brasiliana Oliveira (8). Nell’altra parte del tabellone le sfide sono Dararat Asayut (tailandese numero 6) – Andela Muzinic (croata numero 2) e Juan Xue (cinese numero 3) – Mi Gyu (coreana numero 5). Le Paralimpiadi sono trasmesse da Rai 2 da Rai Sport e la speranza è che anche oggi possa essere in diretta il match di Ragazzini come avvenuto domenica negli ottavi.

Luca Del Favero