Tennis. Troppa Sabalenka. Lucia Bronzetti è fuori a Brisbane

L’impresa impossibile si è rivelata tale. Niente da fare per Lucia Bronzetti contro la numero due del mondo Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno a questo torneo di Brisbane. Il risultato, 6-3, 6-0, è fin troppo punitivo nei confronti della verucchiese, sufficientemente efficace per restare in scia in un primo set piuttosto equilibrato e poi crollata nel secondo di fronte alla pesantezza dei colpi della bielorussa. Ottimo il primo set di Bronzetti, che in tre dei quattro turni di servizio concede un punto in totale, ma nel quarto perde la battuta. Si viaggia in parità fino al 2-2, poi Sabalenka tiene il servizio e strappa successivamente quello altrui, salendo anche sul 5-2 prima di chiudere 6-3. Nel secondo non c’è storia, con la vincitrice degli Australian Open 2023 che sale ulteriormente di tono e comanda con una violenza dei colpi inaudita.