Tennis. Us Open jr, Angelini combatte ma si ferma al secondo turno

Ottima ma sfortunata prova del meldolese Lorenzo Angelini nel secondo turno nel torneo Juniores dell’Open degli Stati Uniti sui campi di Flushing Meadows nel quartiere del Queens a New York. Il diciottenne portacolori del Tennis Club Villa Carpena, accompagnato dal maestro Alberto Casadei, dopo aver superato al primo turno l’americano Matisse Farzam con un netto 6-3, 6-2, è stato sconfitto al secondo turno dal norvegese Nikolai Budkov Kjaer 6-1, 3-6, 6-4, dopoi un incontro molto combattuto, sicuramente uno dei migliori del talento romagnolo.

Dopo aver conquistato facilmente il primo set, il norvegese ha pensato di poter risolvere la pratica in poco tempo, ma non aveva fatto i conti con la grinta e la determinazione di Angelini, che ha conquistato il secondo set e ha continuato a lottare nel terzo. L’unico rammarico per l’allievo di Casadei è stato l’ultimo gioco dell’incontro visto che Angelini, sul 5-4 Kjaer, era al servizio con la possibilità di allungare il match.

Angelini è entrato in tabellone principale grazie ai quarti di finale raggiunti la settimana prima al torneo canadese di Repentigny. Il meldolese, ora 1.848 del mondo, è però ancora di scena sui campi del Billie Jean King National Tennis Center visto che sta disputando anche il torneo di doppio in coppia con il connazionale Lorenzo Beraldo. Al primo turno la coppia italiana ha superato 7-6, 7-6 quella formata dall’australiano Hayden Jones e dallo statunitense Leach Jagger. Oggi affronteranno la coppia che uscirà vincitrice dalla sfida fra quella com posta dall’americano Cozad e dal portoricano Alvarez e quella con l’inglese Frydrych e l’olandese Rottgering (con cui Angelini ha perso in Canada 7-6, 6-3).

Stefano Benzoni