Tennistavolo A1: nell’ultimo turno con Napoli. L’Apuania chiude bene. Ora semifinale secca con Norbello Oristano

Pronostico rispettato per l’Apuania Tennistavolo che, nel testa-coda della settima e ultima di ritorno della stagione regolare, s’impone in casa sul Napoli con un netto 4-0 e chiude al primo posto della classifica del massimo campionato nazionale di A1. Incontro subito in discesa per i gialloazzurri con Mihai Bobocica che supera senza problemi Giovanni Caprì per 3-0 (11-5, 11-7, 11-7), mentre ancora più agevole è il successo di Lubomir Pistej che regola Davide Guidone con un altro 3-0 (11-2, 11-1, 11-3). Sul 2-0 Andrea Puppo (nella foto) porta ai suoi il terzo punto dell’incontro battendo Francesco Palmieri 3-1 (11-8, 11-6, 9-11, 11-7). Più sofferto il successo di Lubomir Pistej contro Giovanni Caprì: lo slovacco di Carrara vince il primo set ma poi subisce il recupero del campano. La reazione però non si fa attendere e con due set controllati nettamente, vince la partita 3-2 (11-6, 9-11, 10-12, 11-2, 11-4) e regala il quarto punto all’Apuania che vuol dire anche fine dell’incontro.

In classifica l’Apuania Carrara chiude a quota 20 punti (9 successi, 2 pareggi, 1 sconfitta) e adesso la testa è già alla gara di semifinale di domani contro il Norbello Oristano, ancora in casa (ore 18) perché Carrara è la squadra meglio classificata: è una gara secca e in caso di pareggio passano i carraresi.

ma.mu.