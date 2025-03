Tennistavolo Ai campionati italiani di Montesilvano sventola in alto il vessillo dell’Apuania. Luca Della Rosa, argento nel doppio. Bellotti: "Una medaglia meritata»

Medaglia d’argento per Luca Della Rosa, l’atleta della Apuania Tennistavolo in gara ai tavoli di Montesilvano, nel pescarese, per i campionati italiani. Classe 2001, numero 232 del ranking italiano, il pongista carrarese è salito sul secondo gradino del podio nella gara del doppio di Terza Categoria, in coppia con Roberto Negro del Tennistavolo Chiavari. Per la coppia tosco-ligure si è trattato di un torneo travolgente che solo nella finale si è dovuta arrendere per 3-1 (11-9, 11-8, 10-12, 11-4) alla coppia pratese composta da Emanuele Vasta e Pietro Campagna.

Il percorso della coppia Della Rosa-Negro è stato impeccabile: nei 64esimi ha usufruito di un by; nei 32esimi ha sconfitto la coppia Giustiniani-Persico per 3-0 (11-9, 13-11, 11-7); nei 16esimi ha superato 3-2 (11-9, 6-11, 11-7, 3-11, 11-5) la coppia laziale Di Silvio-Montaperto; negli ottavi ha battuto 3-1 (11-7, 8-11, 11-6, 11-6) la coppia milanese Garbati-Delaraico; successivamente nei quarti ha sconfitto i lombardi Marchese-Bassi per 3-1 (8-11, 11-9, 11-6, 13-11) e in semifinale ha superato Serti-Landolfi per 3-1 (8-11, 11-5, 13-11, 12-10); arrendendosi solo in finale dove, dopo essere andata sotto sul 2-0, ha reagito nel terzo set (dove ha annullato tre set point agli avversari), per poi cedere nel quarto. Soddisfazione è espressa dal presidente della Apuania Tennistavolo Guglielmo Bellotti: "Sono contento del risultato di Luca, credo che si meriti questa medaglia, peccato per la finale perché era alla portata".

Bellotti ricorda anche il percorso di Della Rosa nel campionato nazionale di C1 dove il giocatore è inserito nella squadra B (in questo campionato i gialloazzurri schierano due formazioni). Nelle 31 partite disputate ha ottenuto 23 successi e 8 sconfitte (74,2%), 75 i set vinti e 39 quelli persi, 1120 i punti realizzati e 931 quelli subiti.

ma.mu.