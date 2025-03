Candiani show in vasca. Quattro podi su quattro

Nel week end si sono svolte, presso lo stadio del nuoto di Riccione le finali regionali Esordienti A e B con ottimi risultati per i giovani cussini. Il titolo regionale arriva da un super Francesco Candiani, che vince i 200 delfino con il crono di 2’29” 4. Per lui anche 3 medaglie d’argento: nel 200 misto nuotato in 2’27”5, nel 100 farfalla chiuso con il crono di 1’05”4 e nel 100 misto dove ha fatto registrare 1’06” 7. Queste quattro prestazioni gli valgono anche 4 record societari con il 200 misto che durava da ben 6 stagioni.

L’altra medaglia d’oro arriva dalla staffetta mista esordienti A. Le protagoniste di questa splendida impresa sono Antonia Bonizzi nel dorso, Anna Prosdocimi nella rana, Giulia Elisabetta Gruppioni nella farfalla e Anita Bonora nello stile libero. Per le ragazze anche un podio sfiorato nella staffetta a stile. Ragazze sugli scudi anche nelle gare individuali. Anita Bonora è vicecampionessa regionale nei 50 stile libero con 30”3 e bronzo nella doppia distanza con 1’06”9, così come nel 100 misto 1’16”9. Anna Prosdocimi si aggiudica il bronzo nei 100 rana con 1’23”1, battendo il record societario che durava da 9 stagioni e l’argento nella doppia distanza con 3’05”9. Nelle stesse gare Giulia Elisabetta Gruppioni sfiora il podio migliorando di molto i propri personali; Antonia Bonizzi invece arriva sesta nel 50 sl in 31’1 e settima nei 100 dorso con 1’18”1.

Medaglie anche dagli Esordienti B con Margherita Londra nei 50 dorso; per lei anche piazzamenti in finale nel 100 dorso, 100 misto e 50 rana.